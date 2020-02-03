Kamyonette 5 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi

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Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette 5 bin 500 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Adana kara yolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 33 plakalı kamyoneti durdurdu. Uygulama noktasına çekilen kamyonette arama yapan KOM ekipleri, 275 adet kolinin içerisine gizlenmiş 5 bin 500 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan talimat ile şüpheli firmaya işlem yapılırken, yakalanan tütünlere el konuldu. Araç içerisindeki sürücü S.K. ve yolcu C.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

AKSARAY 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:18

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