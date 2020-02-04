Kuzeyboru voleybolda rakip tanımıyor

- Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun yenilgisiz lideri Kuzeyboru, şampiyonluğa adım adım ilerliyor.

Sezona 'Vestel Venus Sultanlar Ligi' hedefiyle başlayan Aksaray temsilcisi Kuzeyboru, bu sezon geride kalan 17 haftada gösterdiği performansla dikkat çekti. Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda namağlup lider olarak yoluna devam eden Kuzeyboru, 17 maç sonunda rakiplerine karşı 51 sette üstünlük sağlarken, sadece 8 set vererek önemli bir başarıya imza attı. Özellikle Aksaray'da oynanan müsabakalarda taraftarının da desteğini alarak daha da etkili olan Kuzeyboru, ev sahibi olduğu 8 karşılaşmada rakiplerine sadece 3 set verdi. Kuzeyboru, çizdiği grafikle play-off öncesi rakiplerinin en çekindiği takımlardan biri oldu.



AKSARAY 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:17

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