ATSO Başkanı Göktaş yeni açılan işletmelerle görüştü

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yeni kurulan işletmelere giderek değerlendirme çalışması yaptı.

Geçtiğimiz gün içerisinde Aksaray’da yeni açılan işletmeler ile görüşen Başkan Göktaş, hem hayırlı olsun temennisinde bulundu hem de ATSO olarak yapılan çalışmaları anlatarak değerlendirmelerde bulundu. ATSO Başkanı Göktaş, “Odamıza kayıtlı olan ve yeni yerlerini açan ilimizin değerli firmalarına yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bu ziyaretlerimizde kendilerine başarılar dilerken aynı zamanda bizlerden beklentilerini, önerilerini ve taleplerini not ettik. 2020 Yılından itibaren düzenli bir üye ziyareti gerçekleştiriyoruz ve ortaya çok güzel verimli sonuçlar çıkartacak analiz raporları elde ediyoruz. Hazırlanan bu raporlar doğrultusunda Yönetim Kurulumuzla birlikte nasıl bir çalışma yaparız istişaresini gerçekleştirdikten sonra gerekli adımları atıyoruz. Üyelerinin sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinleyen, dinlediklerini not edip çalışmalar yapan bir yönetim kurulu anlayışından yola çıkarak çalışmalarımıza ve üye ziyaretlerimize devam edeceğiz” dedi.

AKSARAY 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:17

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