Aksaray merkezli iki ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray merkezli 2 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen ilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerini deşifre etme ve engelleme amaçlı yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs tespit etti. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan TEM ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aksaray merkezli olmak üzere Kocaeli'de 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Kocaeli'de 1 kişi, Aksaray merkezde 3 kişi ve Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler S.D. (38), M.C.A. (27), M.A. (40), M.Z. (33), A.Ü. (29) sorgulanmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, yapılan sorgulamalarının ardından adli mercilere sevk edildi.

AKSARAY 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:17

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