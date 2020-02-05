ASÜ’de ihtisaslaşmaya dair fikir toplantıları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ASÜ’de ihtisaslaşmaya dair fikir toplantıları sürüyor

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ihtisaslaşma kapsamında ortaya toplumsal katma değer oluşturan projelerin çıkması için yeni dönemde çalışmaların ivmesini daha da arttıracaklarını söyledi.

ASÜ’de ihtisaslaşmaya dair fikir toplantıları sürüyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ihtisaslaşma kapsamında ortaya toplumsal katma değer oluşturan projelerin çıkması için yeni dönemde çalışmaların ivmesini daha da arttıracaklarını söyledi.
ASÜ’de, farklı bilim dallarından akademisyenlerin çalışma alanlarıyla, spor ve sağlık kesişen kümesini kapsayan ihtisaslaşma alanı arasında nasıl bir bağ kurulabileceğini tespit etmek adına düzenlenen toplantılar devam ediyor. Bu kapsamda Tıp Fakültesi akademisyenleriyle bir araya gelen Rektör Şahin, düzenlenen toplantıların yeni fikirlerin ortaya çıkması ve bu fikirlerin disiplinler arası çalışmalarla geliştirilmesine imkan sağladığını söyledi. Fakülte ve bölüm bazlı bu istişarelerin sürdüğünü anımsatan Rektör Şahin, “ASÜ olarak ikinci başvuru döneminde ihtisaslaşan üniversiteler arasındayız ve iyi bir yoldayız. Burada olabildiğince verimli çalışmalar ortaya koymak durumundayız. Özellikle disiplinler arası çalışmalar büyük önem arz ediyor. Biz de, bu hususta hem iç, hem de dış paydaşlarımızla görüşmelerimize devam ediyoruz” dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz de, ihtisaslaşmadaki ilk bir yıllık süre içerisinde yapılan çalışmaları anlattı. İhtisaslaşma payesinin ASÜ açısından çok değerli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Deligöz, kurum ve şehir toplantıları, İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün kurulması, çalışmaların sistemsel bir zemin üzerine oturtulması, düzenlenen etkinlikler, ortaya çıkan ilk fikirler, başvurular ve destekler gibi konulara dikkat çeken bir konuşma yaptı.
İhtisaslaşma Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Lalehan Akyüz ise yapılabilecek proje başvurularına ilişkin bilgiler verdi.
Yapılan konuşmaların ardından Tıp Fakültesi akademisyenleri, sporla sağlığın kesiştiği noktada yapılması muhtemel fikirlerini ifade etti. Rektör Şahin ve Koordinatör Akyüz, toplantının istişare bölümünde soruları yanıtladı.

AKSARAY

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğüyle yakalanan şüpheliler serbest
YEREL HABERLER Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğüyle ...
Aksaray'da itirafçı 5 FETÖ/PDY şüphelisi serbest kaldı
YEREL HABERLER Aksaray'da itirafçı 5 FETÖ/PDY şüphelisi serbest ...
Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da otomobil şarampole takla attı: 2 yaralı
İki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri kabinde sıkıştı
YEREL HABERLER İki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri kabinde ...
Aksaray merkezli iki ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Aksaray merkezli iki ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 ...
ATSO Başkanı Göktaş yeni açılan işletmelerle görüştü
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Göktaş yeni açılan işletmelerle görüştü
En çevreci üniversite ASÜ’ye yenilenebilir enerji desteği
YEREL HABERLER En çevreci üniversite ASÜ’ye yenilenebilir enerji ...
Kuzeyboru voleybolda rakip tanımıyor
YEREL HABERLER Kuzeyboru voleybolda rakip tanımıyor
Aksaray'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Aksaray'a şehit ateşi düştü
Kamyonette 5 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonette 5 bin 500 paket kaçak tütün ele geçirildi
Aksaray'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Aksaray'a şehit ateşi düştü
Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
YEREL HABERLER Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele ...
Aksaray’da aranan 47 yıl hapis cezası olan firari şahıs Mersin’de yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray’da aranan 47 yıl hapis cezası olan firari ...
Aksaray’ın adını Küçük Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonluğuna taşıdı
YEREL HABERLER Aksaray’ın adını Küçük Kızlar Hentbol Takımı Türkiye ...
Aksaray’da yabancı uyruklu kaçakçılara operasyon: 3 sınır dışı
YEREL HABERLER Aksaray’da yabancı uyruklu kaçakçılara operasyon: 3 ...
Aksaray’da “Duman 9” operasyonunda 28 adrese operasyon
YEREL HABERLER Aksaray’da “Duman 9” operasyonunda 28 adrese ...
Başkan Altınsoy: “Güçlü ve geleceği aydınlık bir Türkiye’nin tek teminatı AK Parti’dir”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “Güçlü ve geleceği aydınlık bir ...
Başkan Dinçer ilk ders zilini Aksaray Ortaokulunda çaldı
YEREL HABERLER Başkan Dinçer ilk ders zilini Aksaray Ortaokulunda ...
Turistlerin Aksaray Güzelyurt’ta tarih gezisi ve kayak eğlencesi
YEREL HABERLER Turistlerin Aksaray Güzelyurt’ta tarih gezisi ve ...
Aksaray´da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aksaray´da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X