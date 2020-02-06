Aksaray'da sobadan zehirlenen 6 kişi tedaviye alındı

AKSARAY´da, iki farklı yerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4´ü çocuk 6 kişi, hastanede tedaviye alındı.

İlk olay, Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde meydana geldi. Nurettin Mutlu, sabah saatlerinde çocukları Zehra Melek Mutlu (6) ve Hasan Mutlu (9) ile yeğenleri Melike Mutlu (12) ve Hasan Mutlu'yu (10) uyandırmak için odaya girdi. Çocukların hareketsiz halde olduğunu fark eden ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini anlayan Nurettin Mutlu, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. 4 çocuk, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İkinci olay ise Koçpınar köyünde meydana geldi. Gökhan Baş (30), eşi Müjde Baş (30), sabah uyandıklarında sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini anladı. Bunun üzerine Baş çifti, çağrılan ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Baş çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



AKSARAY 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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