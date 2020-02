İl Başkanı Altınsoy: “Millet olarak bu zor günleri de atlatacağız”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Milletçe, Elazığ depremi ve İdlib’te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı, Bahçesaray’da çığ altında kalarak hayatını kaybeden şehitlerimiz ile birlikte katlanmıştır. Millet olarak bu zor günleri de atlatacağız. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü semavî ve arzî felâketlerden korusun” dedi.

Ülke olarak, İdlib şehitlerini son yolculuğuna uğurlarken üzücü haberi aldıklarını kaydeden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Kahraman şehidimiz Kadir Yıldız’ı Rahmeti Rahman’a yeni uğurlamışken, Van Bahçesaray’da çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya giderken çığ düşmesi sonucu Sultanhanı ilçemizden Ramazan Süslü kardeşimizin şehadet haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci bir çığa şehit verdiğimiz kahraman askerlerimize, itfaiyecilerimize, korucularımıza ve yardımsever vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet, yaralı olarak tedavi altında bulunan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” dedi. Elazığ depremi ve İdlib’de Türk askerlerinin şehit edilmesi sonrası Bahçesaray’da çığ altında kalarak hayatını kaybeden şehitlerimiz ile birlikte ülke olarak derin bir üzüntü yaşadıklarını dile getiren Başkan Altınsoy, her zaman tek yürek, tek yumruk olan, gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu dönemleri de devletmillet dayanışmasıyla atlatacağına inandığını dile getirdi. Ülke olarak bu zor günlerden birlik ve beraberlik içerisinde çıkacaklarını aktaran Başkan Altınsoy, “Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla ifade ettiği gibi; ‘Biz yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım’. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız” diye konuştu.

