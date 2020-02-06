Aksaray’da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi

Aksaray’da abartı egzozlu otomobille trafikte makas atan sürücü, polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye 2 bin 744 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, 68 AAD 512 plakalı otomobilin Alparslan Türkeş Bulvarında hızla makas attığını fark etti. Bunun üzerine otomobilin peşine düşen polis ekipleri, dur ihtarında bulunduğu sürücünün kaçması üzerine takibe başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından otomobil durdurulurken, olay yerine trafik ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleriyle araçta geniş çaplı arama yaptı. Yapılan kontrollerin ardından araç sürücüsü Anıl Alper D.'ye (24), filmli cam, abartı egzozdan ve makas atmak ihlallerinden toplam 2 bin 744 TL para cezası kesti.

AKSARAY 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:17

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.