Aksaray’da baca yangını paniğe neden oldu

Aksaray’da 3 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Polis daireleri boşalttı, itfaiye ekipleri merdivenle yangına müdahale etti.



Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi 2401 Sokak'taki bir apartmanın bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bacasında etkili olan rüzgardan dolayı yangın çıktı. Dairelerin içine giren dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çağrı merkezi tarafından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen olup olmadığını kontrol etti. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise yangına merdiven vasıtası ile çatıya çıkarak müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri baca yangınının rüzgardan dolayı çıktığını tespit etti.

AKSARAY 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:17

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.