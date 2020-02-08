Aksaray’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

'Babam ve ben'

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Aksaray’da aylardır beklenen kar yağışı etkisini gösterirken kent ise beyaza büründü.



Aksaray'da aylardır beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kısa sürede Aksaray beyaza bürünürken vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Çoluk çocuk herkes cadde ve sokaklarda doyasıya karın keyfini çıkardı. Beyaz örtüsüyle muhteşem manzaralara sahne olan kar yağışı Aksaray’da adeta kartpostallık görüntüler oluştururken, kara hasret vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi. Vatandaşlar kar yağışını uzun zamandır beklediklerini belirterek, gece yarısı olmasına rağmen sokaklarda karın tadını çıkardıklarını söyledi.

AKSARAY 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:20

YATSI 19:37

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