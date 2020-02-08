Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

'Babam ve ben'

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Aksaray’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı bugünde etkili oldu.

Uzun zamandır kara hasret kalan Aksaray’a dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor. Belirli aralıklarla yağan kar kentin beyaz hakimiyetini korurken, belediye ve karayolları ekipleri yollarda çalışmalar yapıyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde, Aksaray Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana karayollarında etkisini sürdüren kar yağışının gün boyu belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

AKSARAY 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:20

YATSI 19:37

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