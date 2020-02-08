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Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İHA

Aksaray'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı bugünde etkili oldu.

Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı bugünde etkili oldu.
Uzun zamandır kara hasret kalan Aksaray’a dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor. Belirli aralıklarla yağan kar kentin beyaz hakimiyetini korurken, belediye ve karayolları ekipleri yollarda çalışmalar yapıyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde, Aksaray Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana karayollarında etkisini sürdüren kar yağışının gün boyu belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

AKSARAY

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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