Kuzeyboru - Mardin Büyükşehir Başakspor: 3-0

-VOLEYBOL Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Kuzeyboru, Mardin Büyükşehir Başakspor´u 3-0 mağlup etti. Ligin zirvesinde yerini koruyan Kozeyboru, bu galibiyetiyle de namağlup unvanını sürdürdü.

Kuzeboru, ligin 18'inci haftasında Aksaray'da sahasında Mardin Büyükşehir Başakspor ile karşılaştı. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Dajana Boskovic, Dilek Kınık, Matea İkiç, Duygu Üçdağ, Neslişah Durgun, Su Zent, Tuğrul Neslihan ile başlayan Kuzeyboru etkili hücumlarıyla ilk seti 25-11 alarak 1-0 öne geçti. Hücum anlayışından taviz vermeyen ve baskılı oyunu sürdüren Kuzeyboru, ikinci seti de 25-21 alıp, skoru 2-0 yaparak üstünlüğünü korudu. Son setten 26-24 galip ayrılan Kuzeyboru maçı 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kuzeyboru BaşantrenörüTuncay Öcal, "Mardinspor da grubumuzun güçlü takımlarından biri ve 3`üncü sıradaydı. Onlardın da play-off hedefi yüksekti. Bu yüzden biraz sert bir maç olacağını zaten düşünüyorduk. İlk sette çok iyi başladık ama ikinci ve üçüncü setlerde Mardin takımı biraz daha toparlandı ve salona da uyum sağladı. Bizim oyuncularımız da play-off konusunda artık daha tecrübeliler. Biz tüm çalışmalarımızı play-offlara göre yapmaya başladık artık. Ligde 18`de 18 yaparak büyük bir başarı elde ettik. Geriye kalan 4 maçımızı da alıp play-offlara güzel bir şekilde hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.



AKSARAY 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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