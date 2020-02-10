Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor, okullar tatil edildi

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Aksaray’da 2 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken okullar il genelinde 1 günlük tatil edildi.

Aksaray’da 2 gündür devam eden kar yağışı gün boyu belirli aralıklarla devam etti. Etkisini artırarak devam eden kar yağışı trafiği de olumsuz etkilerken, özellikle karayolları trafiğinde kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşandı. Şehri beyaz örtüsüyle kaplayan kar yağışı nedeniyle Aksaray’da Valilik tarafından kar yağışı nedeniyle okullar 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Aksaray genelinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Kar yağışının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

AKSARAY 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:22

YATSI 19:39

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