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Parkta kar banyosu yaptı

DHA

AKSARAY'da turizm firmasında çalışan Sami Yüksel (62), parkta kar banyosu yaptı. 

AKSARAY'da turizm firmasında çalışan Sami Yüksel (62), parkta kar banyosu yaptı. 
Kentte gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, turizm firması çalışanı Sami Yüksel ise parkta kar banyosu yaparak, keyfini yaşadı. Karın yağmasını heyecanla beklediğini ifade eden Yüksel, Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'na gelerek önce spor ardından da banyo yaptı. Her yıl kar banyosu yaptığına dikkat çeken Sami Yüksel, "Bu karın yağmasını bekliyordum. Her yıl banyo yaparım. Her gün soğuk suyla duş alırım. Spor yaparım. Alkol, sigara yok. Un, şeker yemem. Faydalı olan şeyleri severim. Karı da çok seviyorum. Bugün çocuklar nasıl karın keyfini çıkardıysa ben de kar banyosu yaparak karın keyfini çıkardım" dedi.

AKSARAY

10 Şubat 2020 Pazartesi

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