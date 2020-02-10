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Aksaray Belediyesi kar mesaisini aralıksız sürdürdü

İHA

Aksaray Belediyesi, son günlerde şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önleyebilmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Aksaray Belediyesi kar mesaisini aralıksız sürdürdü

Aksaray Belediyesi, son günlerde şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önleyebilmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Kar yağışının etkisini göstermeye başlaması ile birlikte Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatı ile harekete geçen ekipler gece gündüz demeden çalışmalarına devam etti. Vatandaşların kar yağışlarından olumsuz etkilenmemeleri için daha önce oluşturulan Aksaray Belediyesi anında müdahale ekipleri; greyderler, tuzlama araçları, kamyonlar ve tuzlama araçları yardımı ile kar yağışına müdahale etti. Aksaray Belediyesi ekiplerince vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana arterler başta olmak üzere başlatılan çalışma beş farklı bölgede beş farklı ekiple yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 4 adet tam donanımlı kar kürüme aracı, 4 adet kar kürüme ve tuzlama aracı, 5 adet Greyder ile anında müdahale edildi. Ayrıca yaşanabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları aralıksız devam etti. Belediye Başkanı Evren Dinçer, beraberindeki Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeler ve birim müdürleri ile birlikte gece boyunca çalışmaları bizzat takip etti.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, çalışmaların zaman mefhumu olmaksızın sürdürüldüğünün altını çizdi. Daha önceden hazırlanan plan doğrultusunda ekiplerin çalıştığını ve beş farklı bölgede aynı anda çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Başkan Dinçer, çalışmayı yürüten ekipleri yerinde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde kent genelinde trafikte hiçbir aksama yaşanmazken kaldırımlarda yapılan hummalı çalışma ile yayalara güvenli bir ulaşım imkanı sunulmuş oldu. Çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, Belediye Başkanı Evren Dinçer’e ve çalışmaları sürdüren ekiplere teşekkür etti.

AKSARAY

10 Şubat 2020 Pazartesi

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