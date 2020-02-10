Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karlı yolda drift atan alkollü stajyer sürücü: “Hava karlı, kar lastiğim yok” Drift attığı için ...

İHA

Aksaray'da kar ve buzla kaplı yolda kilometrelerce drift atarak hem trafiği tehlikeye düşüren hem de insanların canını hiçe sayan alkollü stajyer sürücü polise yakalanınca, "Hava karlı, kar lastiğim yok" diyerek kendini savundu. Ehliyeti daimi olarak iptal edilen stajyer sürücü gözaltına alındı.

Aksaray’da kar ve buzla kaplı yolda kilometrelerce drift atarak hem trafiği tehlikeye düşüren hem de insanların canını hiçe sayan alkollü stajyer sürücü polise yakalanınca, “Hava karlı, kar lastiğim yok” diyerek kendini savundu. Ehliyeti daimi olarak iptal edilen stajyer sürücü gözaltına alındı.
Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağı'ndan Atatürk Bulvarı'nı takiben şehir merkezi istikametine seyreden 06 BJ 229 plakalı otomobilin kar ve buz kaplı yolda drift attığını gören bir sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından otomobili takip ederek yanındaki arkadaşına telefonla görüntü çektiren sürücü, drift görüntülerini de emniyet yetkililerine gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yaptığı araştırma sonucu ihbara bahse konu otomobili Atatürk Bulvarı'nda park halinde buldu.

Kendi drift görüntülerini izleyen sürücüden ilginç savunma
Trafik ekipleri otomobilde inceleme yaptığı sırada otomobilin başına gelen sürücü Mehmet Burak K.'ya (22) ekiplerce drift attığı görüntüler izletildi. Bir süre kendi drift görüntülerini izleyen sürücü, “Zaten kar lastiği yok, arkadan çekişli araba, otomatik vites, yapmasan da yani az bir şeyde oluyor. Ne yapsan yani? Direk atıyor yani” diyerek kendini savundu. Olay yerinde basın mensuplarının “Trafiği neden tehlikeye düşürdünüz?” sorusu üzerine Mehmet Burak K., “Tehlikeye mi düşürmüşüm? Hocam, hava karlı, buzlu yani. Direksiyonu çevirdiğin anda zaten atıyor yani. Arkadan çekişli araba olduğu için. Kar lastiği de yok. Bir de senle uğraşmayalım ya” diyerek cevap verdi.

Drift atan alkollü stajyer sürücüye ceza yağdı
Trafik polisleri tarafından ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolünden geçirilen sürücü Mehmet Burak K.’nın 0.23 promil alkollü olduğu ve stajyer sürücü statüsünde olduğu tespit edildi. Bu kapsamda drift atmak, tehlikeli şerit değiştirme ve alkollü araç kullanmak ihlallerinden 7 bin 717 TL para cezası kesildi. Ardından otomobili bağlayan polis ekipleri, 60 gün boyunca otomobili otoparka çektirdi. Son olarak sürücünün ehliyeti de stajyer sürücü kapsamındayken birçok trafik kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle daimi olarak iptal edildi. Yapılan işlemlerin ardından Aksaray Polis Merkezi Amirliği ekiplerince “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan gözaltına alınan Mehmet Burak K., ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Burada alınan ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen Mehmet Burak K., çıkarıldığı nöbetçi savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AKSARAY

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobillerden orijinal parça hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Otomobillerden orijinal parça hırsızlığı kamerada
Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti
ATSO Türk Alman Ticaret Odasına kayıt oldu
YEREL HABERLER ATSO Türk Alman Ticaret Odasına kayıt oldu
Aksaray Belediyesi kar mesaisini aralıksız sürdürdü
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi kar mesaisini aralıksız sürdürdü
Parkta kar banyosu yaptı
YEREL HABERLER Parkta kar banyosu yaptı
Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor, okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor, okullar ...
Kuzeyboru - Mardin Büyükşehir Başakspor: 3-0
YEREL HABERLER Kuzeyboru - Mardin Büyükşehir Başakspor: 3-0
Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Aksaray’da sobadan çıkan yangın müstakil evi kül etti
YEREL HABERLER Aksaray’da sobadan çıkan yangın müstakil evi kül etti
Aksaray´da kar yağışı ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Aksaray´da kar yağışı ulaşımı aksattı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Aksaray’da etkisini artıran kar yağışı tipi ve fırtınaya dönüştü
YEREL HABERLER Aksaray’da etkisini artıran kar yağışı tipi ve ...
Aksaray’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Aksaray’da kar yağışı kartpostallık görüntüler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X