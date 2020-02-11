Yem karma makinesinde kopan bacağı yeniden dikildi

Aksaray’da 20 yaşındaki bir gencin bacağı yem karma makinesine kaptırması sonucu koptu. Hastaneye kaldırılan gencin bacağı gerçekleştirilen operasyonla yerine dikildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent beldesinde besicilikle uğraşan ve ailesine yardım eden Şaban Özdil (20), büyükbaş hayvanlara yem karma makinesinde yem hazırlarken bacağını makineye kaptırdı. Bağırma seslerini duyan ve olay yerine koşan gencin yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, Şaban Özdil’in bacağının koptuğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından yaralı genç ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Şaban Özdil, yapılan müdahalenin ardından Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde çok kan kaybeden Şaban Özdil, Konya'da geçirdiği ameliyatta kopan bacak yerine dikildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Şaban Özdil'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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