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Sınıra zırhlı araç sevkiyatları sürüyor

İHA

Suriye sınırındaki birliklere gönderilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Aksaray E90 kara yolu üzerinde Adana istikametine geçiş yaptı.
Suriye sınırlarında geniş güvenlik önlemleri kapsamında konuşlandırılan zırhlı araçların sevkiyat işlemleri sürüyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki birliklerinden gönderilen zıhlı araçlardan oluşan askeri araç konvoyu Aksaray E90 kara yolundan Adana istikametine geçiş yaptı. Yaklaşık 15 araçlık konvoy geniş güvenlik önlemleri altında polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde geçiş yaptı. Zırhlı araçların İdlip bölgesinde bulunan sınır birliklerine destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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