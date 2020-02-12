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Başkan Altınsoy: “TKDK aracılığıyla ilimizde 96 milyon TL hibe dağıttık”

İHA

Başkan Altınsoy: “TKDK aracılığıyla ilimizde 96 milyon TL hibe dağıttık”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 2013 yılından itibaren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun Aksaray’da 441 projeyle sözleşme imzaladığını ve bu yatırımlara 96 milyon 600 bin TL hibe verildiğini ve bin 800 kişinin de istihdam edildiğini söyledi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun yapmış olduğu hibe miktarları hakkında bilgiler veren İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, TKDK Aksaray İl Koordinatörlüğünün şehrimizde önemli yatırımlar yaptığının altını çizdi. TKDK’nın Aksaray'da 2013 yılında faaliyet göstermeye başladığını ve geçen bu süre içerisinde yükselen bir ivme yakaladıklarını ifade eden İl Başkanı Altınsoy, “201 milyon 160 bin TL olan proje tutarının 96 milyon 600 bin TL’lik kısmı hibe olarak Aksaray’a tahsis edilmiş, 441 adet sözleşme imzalanmıştır. 2020 yılında ise ilimizden sunulan 18 adet proje karşılık 19 milyon 971 bin TL toplam proje tutarının 9 Milyon 323 bin TL’lik kısmı da yine hibe olarak aktarılmıştı. Verilen bu desteklerle ilimizde faaliyete geçen işletmelerde 1800 vatandaşımız iş imkanına kavuşmuştur” dedi.
Aksaray’ın sahip olduğu zenginliklerinin ekonomide gelir getiren zenginliğe dönüşmesi için TKDK’nın ciddi desteklemeleri olduğunu vurgulayan Başkan Altınsoy, “Desteklenen sektörlere baktığımızda hayvancılık, gıda işletmesi, bitkisel üretim, arıcılık ile kırsal turizm ve zanaatkarlık yetiştiriciliği var. TKDK destekleriyle üretimimizi modern tesislerde daha fazlalaştırabiliriz. Kırsal turizm sektörüne baktığımızda Aksaray İlimiz yüzyıllarca Anadolu’nun içinden geçen İpek Yolu üzerinde önemli bir geçiş noktasıdır. Doğa turizminin yanında tarih açısından önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Ihlara, Belisırma, Selime gibi birçok zenginliğimiz ile ilgili yatırım yapmak isteyenler TKDK’dan ciddi destek alabilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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