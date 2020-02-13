Aksaray'da eğitime kar engeli

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AKSARAY'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Aksaray Valiliği, devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeneyile il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiğini açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli ve hamile personelinde idari izinli sayılacağı belirtildi.



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