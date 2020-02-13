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TIR, buzlanan yolda devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

DHA

AKSARAY'da, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi. Kazada sürücü Ahmet Erkal (39) ile kızı Elif Erkal (20), oğlu Sefa Erkal (8), hamile yeğeni Habibe Doğan (32) ve onun kızı Büşra Doğan (5) yaralandı.

AKSARAY'da, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi. Kazada sürücü Ahmet Erkal (39) ile kızı Elif Erkal (20), oğlu Sefa Erkal (8), hamile yeğeni Habibe Doğan (32) ve onun kızı Büşra Doğan (5) yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, AksarayAdana yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi.  Gaziantep'ten İstanbul'a makarna taşıyan Ahmet Erkal (39) yönetimindeki 47 LG 841 plakalı TIR, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Ahmet Erkal ile TIR'da bulunan kızı Elif Erkal, oğlu Sefa Erkal, hamile yeğeni Habibe Doğan ve onun kızı Büşra Doğan yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet Erkal ile Habibe Doğan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ambulanstan indirilip, acil servise alınan Büşra Doğan, sağlık görevlilerine, annesinin nerede olduğunu sorarak, ağladı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
İzmit'e makarna taşıyan sürücü Ahmet Erkal'ın, burada oturan ve doğum yapan kızı Zeynep Erkal'ı da çocukları ve yeğenini yanına alıp, ziyaret etmek istediği öğrenildi.  

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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