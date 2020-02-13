Aksaray Belediyesinden eğitime destek

Aksaray Belediyesi, başarı hayali kuran gençlerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kursları başlatıyor.

Aksaray Belediyesi tarafından gençlere ücretsiz olarak verilecek olan TYT AYT LGS ve KPSS kurs başvuruları başladı. Kurslardan faydalanmak isteyen gençlerin Aksaray Belediyesi Zinciriye Medresesinden başvuru yaparak ön kayıt yaptırabilecek. Alanında uzman eğitimcilerin vereceği kurslar ile öğrenciler gireceği sınavlarda hayal ettikleri başarıyı yakalayacak. Ön başvurular Zinciriye Medresesinde bulunan kayıt bürosundan 13 20 Şubat tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvuru yapılacak.

Aksaray Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilecek olan kurslarla ilgi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Şehrimizde başarılı olmayı hayal eden gençlerimize destek olmak için Belediye olarak kurslarımızı açıyoruz. Alanında uzman eğitimcilerimizin rehberliğinde sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz hayal ettikleri başarıyı elde edeceklerdir. Belediyemiz bünyesinde açılan kurslar ile şehrimizde öğrencilerimiz eğitimde fırsat eşitliği elde edecek. Bu kurslarda verilecek eğitimden genç kardeşlerimizin azami derece faydalanmalarını temenni ediyorum” dedi.

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