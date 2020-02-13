Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da günlerdir belirli aralıklarla yağan kar etkisini sürdürüyor.

Aksaray’da günlerdir devam eden kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde yeniden kendini gösteren kar kenti beyaz bir örtüye bürüdü. Soğuk havaların da etkisini sürdürdüğü kentte hava sıcaklıklarının sıfırın altında olması çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kar yağışı nedeniyle eğitime de bir gün süreyle ara verilirken, çocuklar ve vatandaşlar karın tadını çıkardı. Sabaha beyaz örtüyle uyanan araç sürücüleri de trafikte zaman zaman zorluklar yaşadı.

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