Güneşten etkilenen sürücü önce çöp konteynerine sonrada tıra çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güneşten etkilenen sürücü önce çöp konteynerine sonrada tıra çarptı

İHA

Aksaray'da seyir halindeyken güneşten etkilenerek direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce çöp konteynerine, sonrada park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir çocuk yaralandı.

Güneşten etkilenen sürücü önce çöp konteynerine sonrada tıra çarptı

Aksaray’da seyir halindeyken güneşten etkilenerek direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce çöp konteynerine, sonrada park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir çocuk yaralandı.
Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5043 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay K. (37) idaresindeki 68 AAN 040 plakalı otomobil, sürücüsünün güneş ışığından etkilenmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce çöp konteynerine sonra da park halindeki 68 AAY 954 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.M.K. (8) başını ön cama çarparak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağılın tavanı üzerine çöken Muhammet, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ağılın tavanı üzerine çöken Muhammet, ağır yaralandı
Aksaray'da 22 yaşındaki genç çöken müştemilatta göçük altında kaldı
YEREL HABERLER Aksaray'da 22 yaşındaki genç çöken müştemilatta göçük ...
AK Parti İl Başkanı Altınsoy esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Altınsoy esnafı ziyaret etti
ATSO Başkanı Göktaş üretim rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Göktaş üretim rakamlarını değerlendirdi
Aksaray’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Aksaray’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Darp edip bağladıkları kişiye silah zoruyla senet imzalatıp gasp eden 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Darp edip bağladıkları kişiye silah zoruyla senet ...
Tamirciden çalınan minibüs köyde bulundu
YEREL HABERLER Tamirciden çalınan minibüs köyde bulundu
Tamirciden çalınan minibüsünü parçaları alınmış olarak buldu
YEREL HABERLER Tamirciden çalınan minibüsünü parçaları alınmış ...
Başkan Altınsoy: “Türkiye kayıp yıllarını AK Parti ile yeniden kazandı”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “Türkiye kayıp yıllarını AK Parti ...
ATSO Başkanı Göktaş: “2020 yılında yatırımcılar artacak”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Göktaş: “2020 yılında yatırımcılar ...
Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
ASÜ Rektörü Şahin: “İhtisaslaşmaya iyi bir başlangıç yaptık”
YEREL HABERLER ASÜ Rektörü Şahin: “İhtisaslaşmaya iyi bir başlangıç ...
Aksaray Belediyesinden eğitime destek
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesinden eğitime destek
Namaz için kalkıp, yangını fark eden müezzin faciayı önledi
YEREL HABERLER Namaz için kalkıp, yangını fark eden müezzin faciayı ...
TIR, buzlanan yolda devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER TIR, buzlanan yolda devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı
Aksaray'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Aksaray'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara ...
Devrilen tırda yaralanan hamile kadın kabinde sıkıştı Tırın refüje devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen tırda yaralanan hamile kadın kabinde ...
Serebral Palsi hastası Muhammed'den, Kuzeyboru takımına anlamlı hediye
YEREL HABERLER Serebral Palsi hastası Muhammed'den, Kuzeyboru ...
Aksaray'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Aksaray'da eğitime kar engeli
Aksaray’da soğuk havada kuşlara vatandaşlardan yem
YEREL HABERLER Aksaray’da soğuk havada kuşlara vatandaşlardan yem
Aksaray Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Başkan Altınsoy: “TKDK aracılığıyla ilimizde 96 milyon TL hibe dağıttık”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “TKDK aracılığıyla ilimizde 96 ...
Aksaray’da hayvancılık işletmeleri denetleniyor
YEREL HABERLER Aksaray’da hayvancılık işletmeleri denetleniyor
Sınıra zırhlı araç sevkiyatları sürüyor
YEREL HABERLER Sınıra zırhlı araç sevkiyatları sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X