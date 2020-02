Aksaray’ın dev yatırımcıları demiryolu için ATSO’da buluştu

Aksaray’da demiryolu için Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)’da bir araya gelen yatırımcılar demiryolu çalışmasının kente biran önce kazandırılması gerektiğini ve demiryolunun Aksaray için kaçınılmaz bir hale geldiğini söyledi.

Türkiye’nin en büyük firmaları ile ATSO’da bir araya gelen ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, Ulukışla Aksaray arası demiryolunun bir an önce tamamlanması noktasında görüşmeler yaptı. Ulukışla Aksaray arası Demiryolu hattının yıllardır tamamlanmadığını ve lojistik maliyetlerin her geçen gün artış gösterdiğini dile getiren dev yatırımcılar, demiryolu için iş birliği çalışması yapılması gerektiğini dile getirdi. Toplantıya Türkiye’nin dev yatırımcıları katıldı.

Yatırımcılar yaptığı açıklamada, Aksaray ilinde faaliyet gösteren firmaların, sağladığı istihdam ve ihracat hacimleri şehir ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını belirterek, “Aksaray’da faaliyet gösteren 3 büyük firma olarak ilin konumu itibariyle gerek yerli gerekse ithalat ve ihracat alanında yaptığımız mal ve ürün sevkiyatlarımıza ilişkin giderler toplam üretim maliyetlerimiz içerisinde önemli bir paya sahiptir. Bu bağlamda rekabetçi piyasa koşulları dikkate alındığında hizmet kalitesinin sürdürebilirliği ve sürekli iyileştirilebilmesi ana hedefi ile sevkiyat maliyetlerimizin asgari düzeyde tutulması şirketler için yüksek önem arz etmektedir. Aksaray’a yatırımların noktasında yeni çalışmalar düşünen firmalarımız Demiryolu eksikliği nedeniyle bu yatırımlarını askıda tutmaktadır. Aksaray İş Dünyasının öncü kuruluşu olan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasının bu noktada atacağı adımların tamamen arkasında olacağımızı ve demiryolunun bizler ve Aksaray için kaçınılmaz bir hale geldiğini belirtmek istiyoruz” denildi.



“Demiryolu Aksaray’ın geleceğidir”

ATSO Başkanı Göktaş ise, “Ülkemizin ve şehrimizin en büyük yatırımcıları arasında yer alan firmalarımızın bir araya gelerek, Aksaray ve firmaları adına gösterdiği birliktelikten dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri ziyarete gelen bu üç büyük firmamız bugün Aksaray’da binlerce vatandaşımızı istihdam etmekte aynı zamanda ülke ve şehir ekonomisine büyük oranda katkı vermektedirler. Firmalarımız bizlere artan taşıma maliyetleri nedeniyle ortak noktada fikir birliğine geldiklerini ve her türlü adımı atmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Aksaray’ın siyaset, sivil toplum ve iş dünyası ile Ankara’ya çıkarma yapılmasını ve demiryolunun bitirilmeden Aksaray’a geri dönülmemesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini dile getiren firmalarımıza, bizlerde destek vererek ortak noktada buluştuk. Bu noktadan sonra atılacak tüm adımlar şehrimizin ve iş dünyamızın menfaatleri gözetilerek atılan adımlar olacaktır. Demiryolu Aksaray’ın geleceğidir ve kaçınılmaz bir projesidir. Aksaray’a gelen yatırımcıların sayısı demiryolunun gelmesi ile çok daha büyük oranlara çıkacaktır. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak 3 büyük firmamızın ortak aldığı karara bizlerde destek veriyor ve gerekli çalışmalara ivedilikle başlıyoruz. Siyasilerimizin bu noktada ki destekleri her zaman tamdır. Onlarında vereceği destekle yani ortak aklın gücüyle harekete geçmenin en doğru zamanı oluşmuştur. İnşallah bu atacağımız adımlar neticesinde demiryolu ihalesi tamamlanır ve Aksaray Demiryoluna kavuşur” şeklinde konuştu.

