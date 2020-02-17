Otomobil takla attı: 2 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole takla atarken kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, AksarayNevşehir Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. (39) idaresindeki 06 DD 8046 plakalı otomobil, Karakuyu yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Malik Ö. (26) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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