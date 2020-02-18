İstanbul’dan Niğde’ye uyuşturucu sevkiyatını Aksaray polisi engelledi

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Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı çalışma sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, İstanbul’dan Niğde iline uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli şahsı, Aksaray otogarında yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı araştırma yapan Aksaray Emniyet Müdürlüğü NSM Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu bir şahsın İstanbul ilinden Niğde iline şehirlerarası otobüs ile Aksaray üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen NSM ekipleri, Aksaray otogarında geniş güvenlik önlemleri alarak İstanbul’dan gelen otobüsü bekledi. Bir süre sonra gelen otobüs içerisinde ismi önceden belirlenen G.Y. (26) indirilerek gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında şeffaf poşet içerisinde toplam 188,45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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