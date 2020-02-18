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Uyuşturucu taciri kaldığı pansiyonda yakalandı

İHA

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi, polisin düzenlediği operasyonla kaldığı pansiyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu taciri kaldığı pansiyonda yakalandı

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi, polisin düzenlediği operasyonla kaldığı pansiyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, A.V.T. (20) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak gerçekleştirilen takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri kent merkezinde bir pansiyonda kaldığını tespit ettiği şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli pansiyon odasında yakalanarak gözaltına alınırken, odasında ve üzerinde yapılan aramada 21 fişek toz esrar maddesi, 2 fişek eroin ve 1 fişek metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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