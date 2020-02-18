ATSO Başkanı Göktaş yatırım kredilerini değerlendirdi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan Eximbank kredilerindeki 60140 baz puan indirimi bilgiler verdi.

İhracatçıların döviz kredilerini daha uygun koşullarda kullanımı sağlayacak olan Eximbank kredilerindeki indirimin ihracatçılara yönelik önemli bir adım olduğunu belirten ATSO Başkanı Göktaş, “Türk Eximbank ihracat sektörüne uygun maliyetlerle finansman imkanı sağlayan ihracat kredisi programlarının yanı sıra, Türkiye ile muhatap ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürürlüğe konulan uluslararası kredi ve garanti programları ve ihracat sektörüne politik ve ticari risklere karşı güvence sağlayan kredi sigortası programlarını uygulamakta olan ihracatın kurumsallaşmış tek asli destek unsurudur. Bu kapsamda Eximbank’ın ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacıyla ihracatçılara sağladığı kredilerde indirime gitmesi ihracat noktasında şehrimiz sanayicilerine de önemli bir destek verecektir. Geçtiğimiz gün içerisinde Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan Eximbank kredilerinde, kısa vadeli döviz kredilerinde 60 baz puana varan, reeskont döviz kredilerinde 90 baz puana varan, orta ve uzun vadeli döviz kredilerde ise 140 baz puana varan faiz indirimi yapılmıştır. Yeni indirimle birlikte faizler; kısa vadeli döviz kredilerinde libor/euribor+ yüzde 1,80 yüzde 2,00 aralığına, reeskont döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 0,30 yüzde 1,50 aralığına, orta ve uzun vadeli döviz kredilerinde ise libor/euribor+yüzde 1,00 yüzde 3,75 aralığına gerilemiş olmuştur. Bu kapsamda genel olarak Türk Eximbank Kredilerinde 60140 baz puan indirimine gidilmesini memnuniyetle karşılıyor, Ticaret Bakanımıza iş dünyamız adına teşekkür ediyoruz” dedi.

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