Foseptiğe düşen gebe inek kurtarıldı

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AKSARAY'da foseptiğe düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Laleli Mahallesi 4558 Sokak'ta meydana geldi. Feyyaz Yiğit´e ait 7 aylık gebe inek, ahırın arkasında bulunan foseptiğe düştü. Durumu fark eden Yiğit, gebe hayvanı kendi imkanlarıyla çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, iş makinası yardımıyla çukurunun etrafı kepçe ile genişletilerek foseptikten çıkardıkları ineği sahibine teslim ettiler.

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