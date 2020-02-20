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Bacadaki yangını hortumla su sıkıp söndürmeye çalıştı Aksaray'da 4 katlı bir binanın çatısında ...

İHA

Aksaray'da 4 katlı bir binanın çatısında kalorifer bacasında çıkan yangına bina sakinlerinden biri hortumla su sıkıp söndürmeye çalıştı. İtfaiyenin de gelmesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Bacadaki yangını hortumla su sıkıp söndürmeye çalıştı Aksaray'da 4 katlı bir binanın çatısında kalorifer bacasında çıkan yangına bina sakinlerinden biri hortumla su sıkıp söndürmeye çalıştı

Aksaray'da 4 katlı bir binanın çatısında kalorifer bacasında çıkan yangına bina sakinlerinden biri hortumla su sıkıp söndürmeye çalıştı. İtfaiyenin de gelmesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
Yangın, Hamidiye Alaca Bahçesaray Mahallesi 8519 Sokak No 2 sayılı apartmanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Uğur Dik isimli vatandaşa ait apartmanın kalorifer bacasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatı katına sıçradı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiyeyi gelene kadar bir vatandaş pencereden çıkarttığı hortumda yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de hem aşağıdan hem de çatı katına çıkarak yangına müdahale etti. Çatı katında bulunan kiremitler temizlenirken, yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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