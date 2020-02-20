Gizemli ‘Robin Hood’ bu kez Aksaray’da ortaya çıktı Bu kez de Aksaray’da ortaya çıkan ve ‘Robin Hood’ olarak bilinen gizemli yardımsever vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödedi

Türkiye genelinde bazı illerde yardıma muhtaç insanlara gizlice yardım eden, bakkal borçlarını kapatan ve ‘Robin Hood’ olarak bilinen yardımsever bu kez Aksaray’da ortaya çıktı. Aksaray’da farklı mahallelerde bakkallara gelen iki kadın, veresiye defteri borçlarını kapatarak vatandaşlara yardımda bulunurken, mahalle sakinleri kadınları alkışlarla gönderdi.

Önce İstanbul’da, ardından Kocaeli ile Trabzon’da ortaya çıkan ve ‘Robin Hood’ olarak bilinen gizemli yardımsever bu kez de Aksaray’da ortaya çıktı. Aksaray’da özellikle yardıma muhtaç insanların bulunduğu farklı mahalleleri gezen ve mahalle bakkallarındaki veresiye defterlerini inceleyen iki kadın, veresiye defterlerindeki tüm vatandaşların borçlarını ödeyerek mahallelerden ayrıldı. Özellikle Hacılar Harmanı Mahallesinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan iki kadın mahalle bakkalına vatandaşların borcu için 20 bin TL ödedi. Mahalle sakinleri alkışlarla uğurladıkları kadınlara teşekkür etti.



Mahalle bakkalının 20 bin TL’lik veresiye defterini kapattılar

Hacılar Harmanı Mahallesi’ndeki bakkal Kadir Elçi, iki bayanın geldiğini ve veresiye defterini sorduğunu belirterek, kadınları polis sandığını ve defteri verdiğini söyledi. Kadınların defterdeki borçları hesaplamaya başladıklarını mahalle bakkalı Elçi, “İki tane bayan geldi. ‘Veresiye defterini açar mısın?’ dedi. Ben de baktım, ‘Herhalde polis’ dedim. Yani şaşırdım. Açtılar, veresiyeleri toplamaya başladılar. ‘Bütün vatandaşın borcunu sileceğiz’ dediler. ‘Ne kadar veresiyen varsa’ dedi. Burada hesapladılar ama o arada şoka girdik yani. Burada millet epey bir kalabalık oldu. İkinci defteri de açamadılar kalabalıktan dolayı. Diğer defterimizi de komple kapattılar. Vatandaşın bütün veresiyelerini kapattılar. 20 bin TL ödeme yaptılar” dedi.



“Vatandaşlar ‘Benimkini de öde, benimkini de öde’ diyorlardı”

Gizemli iki yardımsever kadının geldiği esnada cep telefonu kamerası ile bakkal önünde biriken vatandaşları ve iki kadını çeken mahalle sakinlerinden Emin Sevinç (60), “Ben dükkandan çıktım eve gidiyordum. Eve vardım, dükkanın önünde bir kalabalık gördüm. Kalabalığa ‘Bu ne?’ diye vardım. İki tane bayan gelmiş, içeriye girmiş. Bütün kapıyı kapatmışlar, ‘Benimkini de öde, benimkini de öde’ diye. ‘Dedim ne oluyor?’. Orada veresiye defterini komple ödediler, iki bayan gitti. Ben de resimlerini çektim” diye konuştu.



Beş mahalle bakkalının veresiye defterlerini de ödemişler

İki kadını gören ve yaşanan olaya şahit olan mahalle sakini Emin Sevinç, 06 plakalı bir araçla geldiklerini, borçları ödediklerini ve aynı zamanda 5 ayrı bakkalın daha veresiye defteri borçlarını ödediğini söyledi. Emin Sevinç, “Başka mahallede 5 bakkalın veresiye defterini ödemişler. Bizim mahalle, aşağı mahalle, ondan aşağı mahalle, 5 tane mahallenin bakkalın parasını ödemişler gitmişler” şeklinde konuştu.



Borçları ödenen mahalle sakinleri olayı anlattı

Mahalle sakini Kadir Köksal (40), “Mahallemize iki tane kadın geldi. Bakkaldaki bütün borçları kapatıp gittiler. Allah kendilerinden razı olsun. Vesile olanlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Bakkala olan veresiye borcu ödenen Halil Ok (74), “2 tane kadın gelmiş. Bizim borçları kapatmış gitmiş. Allah’a şükür borcumuz yok” dedi.

Bakkala olan borcu ödenen Cesur Kasımoğlu (37), “Mahalleye televizyonda olduğu gibi geldi birkaç vatansever, hayırsever, vatandaşın borçlarını ödedi gitti. Benim de borcum vardı. Ödemiş gitmiş” şeklinde konuştu. Bakkala olan borcu kapanan Tahir Sert (40), “2 kadın geldi. Sordu bana, ‘Yardım edeceğiz fakirlere’ dediler. ‘Bakkal nerede?’ dediler ben de burayı tarif ettim. Buraya gelmişler kapatmışlar borçları. Allah razı olsun. Evet benim de borcum kapandı. Bin TL’ye kadar borcum vardı” diye konuştu. Mahalle bakkalına borcu olan Halit Dağ (28) ise, “Bizim Kadir’in bakkala borcumuz vardı. 2 tane hayırsever kadın gelmiş ödemişler borcumuzu. Allah razı olsun. Şimdi borcum yok silinmiş” dedi.

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