Motosikletli kurye yolda bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

Aksaray’da motosikleti ile kuryelik yapan 29 yaşındaki Erkan Sapa, yolda giderken bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti.



Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile bir lokantada kuryelik yapan 29 yaşındaki Erkan Sapa, gece yarısı yurda verilen yemek siparişini götürmek için motosikleti ile yola çıktı. Yurtlar bölgesine geldiğinde yolun kenarında poşete benzeyen bir kadın cüzdanı bulan Sapa, içini kontrol ettiğinde bir miktar para olduğunu gördü. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polise bilgi veren Sapa, bir süre bekledikten sonra olay yerine gelen polis ekiplerine cüzdanı teslim etti. Polis ekipleri cüzdan ve paraları teslim alarak bölgede bulunan yurtlara giderek cüzdanın sahibini aradı. Bir süre yapılan aramalarda cüzdanın sahibi bulunmazken, cüzdan polis merkezine teslim edildi.



Cüzdanı bulan kurye Erkan Sapa, yurda paket götürürken cüzdanı bulduğunu belirterek, “Kuryelik yapıyorum. Yurda paket götürürken yolun kenarında bir torba gördüm yeşil. Gözüme çarptı. Geri dönüp açıp içine baktığımda para olduğunu gördüm. Parayı görünce polisi aradım. Polis olay yerine gelip bende teslim ettim. İnsanlık namına yaptım bu işi. Allah rızası için yaptım yani” dedi.

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