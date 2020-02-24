Aksaray'da kar üreticinin yüzünü güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aksaray'da kar üreticinin yüzünü güldürdü

İHA

İç Anadolu Bölgesinin en kurak illeri arasında yer alan ve nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da kar yağışları üreticinin yüzünü güldürdü.

Aksaray'da kar üreticinin yüzünü güldürdü

İç Anadolu Bölgesinin en kurak illeri arasında yer alan ve nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da kar yağışları üreticinin yüzünü güldürdü.
Aksaray’da geçte olsa yağan kar yağışları tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan kentte üreticilerin yüzünü güldürü. Üreticilerin tabiri ile ‘Beyaz altın’ olarak nitelendirilen kar, ekili tarım arazilerinde üretimi de yüzde 30’a kadar artırıyor.

“Yazın güneşe nasıl ihtiyaç varsa, kışında kara öyle ihtiyaç var”
Toprağın karın altında çalıştığını ifade eden ve tarımın adeta bir olmazsa olmazı olduğunu dile getiren Ziraat Odası Bakanı Emin Koçak, “Yazın ekinlerin olgunlaşması için güneşe nasıl ihtiyaç varsa kışın da tarlaların daha verimli olabilmesi için kara o kadar ihtiyacı var. Kar üretici için, çiftçi için beyaz altındır, kar berekettir, kar huzurdur. Kar yağmadığında, kışın soğuğun, donun olmadığında hepimiz görüyoruz ki çeşitli hastalıklar türüyor. Ama kar ile don olduğundan dolayı hem hastalıklar gideriliyor, hem de çiftçimize nefes aldırıyor. Kış günü kar yağdığında. Kar şu anda ektiğimiz tohumların üzerinde yorgan görevi görüyor. Özellikle yağdıktan sonra toprakta karın altında çalışır. Yani ektiğimiz ürünler karın altında kendiliğinden büyür. Karın da üreticilerimize ciddi şekilde faydası var” şeklinde konuştu.

“Kar yağışları verimliliği yüzde 30 artırır”
Kar yağışının tarımsal alanda son derece önemli olduğunu vurgulayan Ziraat Odası Başkanı Emin koçak, kar yağışının toprakta da birçok mikrobu ve hastalığı yok ettiğini söyledi. Kar ve yağmur yağışlarının kent için son derece önemli olduğuna değinen Başkan Koçak, “İç Anadolu Bölgesinin en kurak illerinden biri Aksaray olduğu için Aksaray’ın bir tane de Mamasın Barajı var. Mamasın Barajı Hasan Dağı’nda yağan karlarla beslendiği için Aksaray çiftçisinin yağışa, beyaz altına ciddi şekilde ihtiyacı var. Allahımıza şükürler olsun ki karımız şu an için geç oldu ama inşallah bundan sonra da devam eder diye düşünüyoruz. Kar verimliliği yüzde 30’a yakın verimliliği artırır. Çünkü kar toprağın dengesini, toprağın yapısını da düzelttiği için içindeki işe yaramayan hastalıkları öldürdüğü için bu da verimliliği artırır” diye konuştu.

“Kar ürünlerin üzerini yorgan gibi örter”
Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, “Bilindiği üzere Aksaray ilimizin yüzde 80’i tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir il. İlimizde istihdam sayısının yüzde 43’ü de tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam ediliyor. İlimizde tarımsal üretimde Türkiye’de ilk 10’un içerisinde. Tabii bu tarımsal üretim olmazsa olmazlarından biri de kar yağışı ve yağmurlar. İlimizde geçen sene en az yağış alan iller arasındaydı. Son 5 yılın en az yağışı düştü ama 2020 yılının ilk aylarında çok güzel kar yağışları oldu. Tabi çiftçimizin tarımsal üretimine faydalı. Özellikle güz dönemi ekimlerinde bir yorgan gibi ürünlerin üstünü örttü ve çiftçimizin yüzü güldü. Tabi çiftçimizin yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Bu üretimimizi inşallah kar yağışı artıracaktır. İnşallah devam da eder diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Çiftçi Ahmet Karabulut (65) ise, kar ile birlikte yüzlerinin güldüğünü belirterek, “Kar yağışı çok güzel. Tarımımızı, ürünlerimizi güzelce artırdı. Tabiat güzel, bahar çok güzel geliyor inşallah. Kar bereketli, çok bereketli. Kar gelmeseydi her şey bitecekti, tabiat, hayat öyle. Yani bir canlılık var. Kar geldi yüzümüz güldü” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuzeyboru, Astor Voleybol PVİ'yi 3-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Kuzeyboru, Astor Voleybol PVİ'yi 3-0 mağlup etti
Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı
Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 ...
Aksaray’da 2 kişinin yaralandığı kazada taraflar yol ortasında kavga etti
YEREL HABERLER Aksaray’da 2 kişinin yaralandığı kazada taraflar yol ...
Aksaray’da minibüs tıra arkadan çarptı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da minibüs tıra arkadan çarptı: 12 yaralı
Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı:11 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra ...
Motosikletli kurye yolda bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti
YEREL HABERLER Motosikletli kurye yolda bulduğu içi para dolu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X