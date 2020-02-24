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ASÜ Rektörü Şahin: “Engeller sporla aşılacak”

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüste engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına yapılan çalışmaların standardını her geçen yıl biraz daha geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, engellerin sporla aşılacağını söyledi.

ASÜ Rektörü Şahin: “Engeller sporla aşılacak”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüste engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına yapılan çalışmaların standardını her geçen yıl biraz daha geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, engellerin sporla aşılacağını söyledi.
Yürütücülüğünü ASÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş’ın yaptığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve özel çocuklarla gençlere yüzme ve okçuluk sporu eğitimi vermeyi içeren “Sporla Engelleri Aşıyorum” projesinin tanıtım toplantısı ASÜ’de gerçekleştirildi.
Programda konuşan Rektör Şahin, engellilerle alakalı yapılan her toplantı ve etkinliğin kendileri açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı. Engellilerin de özel olarak tercih ettiği bir üniversite oluşturmak adına çalıştıklarını anımsatan ve bunun gereklerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Şahin, “ASÜ’de bulunan binalarımıza engellilerin erişimi noktasında an itibariyle hiçbir problem yok. Ulaşımla alakalı yaptığımız bu çalışmaların ardından ‘Turuncu Bayrak’ ödülü aldık. Şimdi ise eğitim ve sosyal/kültürel etkinliklerin engellilere uygun hale getirilmesini ifade eden mavi ve yeşil bayrakları almak istiyoruz. Biz, standartlarımızı her geçen gün daha da yukarıya çekmenin gayretindeyiz. Üretilen projeyi çok kıymetli buluyoruz. Bu tarz çalışmalar, toplumsal empatiyi de geliştiriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz” dedi. Törene katılan Belediye Başkanı Evren Dinçer ise engelliler için yapılan çalışmaların bir lütuf değil, zaten olması gereken bir hakkın teslimi olduğunu belirterek, Aksaray Belediyesi olarak engellilere yönelik çalışmalarla alakalı süreci daha da ilerilere götürmek istediklerini belirtti. Proje ortağı olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da, Bakanlığa 2019 yılının birinci döneminde Türkiye genelinde 13 bin proje başvurusunun yapıldığını anımsatarak, “Bin bir projeye destek verildi ve bu projelerden yedisi Aksarayımızda uygulanacak” dedi.

Amaç, engelli bireylere yaşam boyu spor alışkanlığı kazandırmak
Yapılan açılış konuşmalarının ardından ASÜ Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş, projenin içeriğine dair bilgiler verdi. Özel çocuklar ve gençlerin sportif aktivite ihtiyacının çok fazla olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erbaş, hazırladıkları projenin hem engelli bireyleri sporla buluşturacağını, hem de engelli ve engelsiz bireylerin spor vesilesiyle kaynaşmasını sağlayacağını kaydetti. Düzenlenecek etkinliklerde özel bireylere yaşam boyu spor alışkanlığını kazandırmak istediklerini de anlatan Doç. Dr. Erbaş, “Özel bireylerin yaşam ve toplumsal adaptasyon becerilerinin gelişmesi de bizim hedeflerimiz arasında. Projemiz yüzme ve okçuluk branşlarını kapsıyor. Yüzme için ASÜ’de bulunan yarı olimpik yüzme havuzu kullanılacak. Okçuluk faaliyetlerimiz ise proje ortağımız olan Gençlik Spor İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilecek. Her iki branşta da özel bireyler haftada iki, ayda toplam sekiz saat eğitim almış olacak” dedi. Erbaş, sunumunun sonunda projenin bir gönüllü hareketi olduğuna dikkat çekerek, “Gönüllü arkadaşlarımız bu projede gerek antrenör, gerekse diğer alanlarda görevli olacak” dedi. Projede yer alacak olan gönüllü çalışanların sahnede tanıtılmasının ardından program sona erdi.
Aksaray Belediyesi başta olmak üzere, projeye çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da önemli destekler veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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