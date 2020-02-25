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Lösemi hastası Mert'in hayali 'Arka Sokaklar' oyuncularıyla tanışmak

DHA

AKSARAY'da 5 yıldır lösemi hastalığı tedavisi gören Mert Bülbül'ün (11) tek hayali Kanal D´de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncularıyla tanışmak. Mert Bülbül, ''En sevdiğim karakter, Şevket Çoruh´un oynadığı Mesut komiser ve Rıza baba karakteri ile Zafer Ergin. Bunlarla birlikte tüm ekibi görmek ve onlarla tanışmak istiyorum.'' dedi.  

AKSARAY'da 5 yıldır lösemi hastalığı tedavisi gören Mert Bülbül'ün (11) tek hayali Kanal D´de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncularıyla tanışmak. Mert Bülbül, ''En sevdiğim karakter, Şevket Çoruh´un oynadığı Mesut komiser ve Rıza baba karakteri ile Zafer Ergin. Bunlarla birlikte tüm ekibi görmek ve onlarla tanışmak istiyorum.'' dedi.  
Muhammed ve Şerife Bülbül çiftinin 3 çocuklarından biri olan 5'inci sınıf öğrencisi Mert Bülbül'e 5 yıl önce lösemi hastası teşhisi kondu. Tedavileri olumlu sonuçlanan ve hastalığını büyük oranda atlatan Mert, Kanal D´de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisini izlemekten büyük keyif alıyor. Mert'in en büyük hayali ise dizinin oyuncularıyla tanışmak. Oyuncularla tanışıp moral bulacağını ifade eden Mert Bülbül, şunları söyledi:
''Benim bu hayatta tek bir hayalim var. Arka Sokaklar dizisi oyuncularını görüp, tanımak. En sevdiğim karakter Şevket Çoruh´un oynadığı Mesut komiser ve Rıza baba karakteri ile Zafer Ergin. Bunlarla birlikte tüm ekibi görmek ve onlarla tanışmak istiyorum. Hastalığı büyük anlamda atlattım ve şimdi kontrollere gidiyorum. Bende buradan Rıza Baba'ya sesleniyorum. Diziye gidip onları görsem veya oturup onları izlesem bile bana yeter. Çok mutlu olurum. En büyük moral kaynağı olur."
Torunun en büyük hayalini gerçekleştirmek istediklerini ifade eden dedesi Cevat Öztürk, ''Kızım, damadım ve 3 torunumla birlikte yaşıyoruz. Ben emekli olduğum için torunlarıma bakıyorum. Torunum Mert, lösemi hastası ve Allah'a şükür biraz atlattık. Ama torunumun bir hayâlı var. Lösemi hastalarının en büyük ilacı moraldir. Benim torunumun tek isteği 'Arka Sokaklar' dizisi ekibini tanımak ve onlarla bir gün dahi olsa vakit geçirmek istiyor." dedi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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