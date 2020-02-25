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Rahat tavırlı hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı

İHA

Aksaray’da kapısını açamadığı kamyoneti bırakıp park halindeki otomobilden teyp, hoparlör, konsol ve döşeme takımını çalıp aracına yükleyen hırsızlık şüphelisinin rahat tavırlarla gerçekleştirdiği hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece işten geldikten sonra otomobilini evin önüne park eden Şinasi Ülger (27), sabah tekrar işe gitmek için evden çıktığında otomobilinin kapılarının açık olduğunu fark etti. Bunun üzerine camdan otomobil içine bakan Şinasi Ülger, otomobilden hırsızlık yapıldığını fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada oturduğu binanın güvenlik kameralarını inceleyen Şinasi Ülger, hırsızlık şüphelisinin saat 03.00 sıralarında geldiğini ve otomobili soyduğunu gördü. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisinin ilk olarak aynı bina önünde park halinde bulunan kamyoneti soymak istediği, kamyonetin kapısını açamayınca otomobile yöneldiği görülüyor. Rahat tavırları ve sakinliğiyle dikkat çeken hırsızın hiç acele etmeden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobilden teyp, hoparlör, konsol ve döşeme takımını alıp biraz geride bıraktığı aracına götürüp bıraktıktan sonra tekrar otomobile gelen hırsızlık şüphelisinin otomobilin bagajını da açmak için uzun uğraşlar verdiği görülüyor. Bagajı açamaya hırsızlık şüphelisi daha sonra otomobiline binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma ve inceleme başlatırken, kayıplara karışan şüphelinin peşine düştü.

“Kendi arabasıymış gibi ne var ne yok alıp gidiyor”
Otomobili soyulan Şinasi Ülger, "Dün gece 12.00 gibi arabayı buraya park ettim her zamanki gibi. Sonra eve girdik, gündüz 12.00 gibi evden çıktığımdan baktım arabanın kapıları açık. Yani arabaya birileri girmiş. Sonra kamera kayıtlarından baktık, inceledik. Gece saat 03.00’te adam gelmiş burada, önce şurada bir araba vardı. Onun kapılarını camını zorlamış. Onu açamayınca bizim araca geliyor. Aracın kapılarını daha kolay bir şekilde açarak kendi arabasıymış gibi içinde ne var ne yok alıp gidiyor. Arabada aslında arabada çok değerli bir şey yok, bu yapılan şeyle başkalarının da canı yanmasın. Arabada teyp, arka konsolu almış, hoparlörleri sökmüş, Allah’tan ruhsatı falan almamış” dedi.

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