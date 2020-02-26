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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

DHA

AKSARAY'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Tacın Mahallesi sanayi kavşağında meydana geldi. Ali Yen (39) yönetimindeki 68 HD 015 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Samet Unutan (24) yönetimindeki 27 AHH 677 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yen, eşi İsmigül (42), çocukları Yusuf Eren (3), Hatice (9) ve Kerem Yen (13) ile otomobil sürücü Samet Unutan, yanındaki Merve Yılmaz (20) ve Batuhan Yılmaz (20) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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