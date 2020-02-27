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ATSO Başkanı Göktaş inşaat sektör temsilcileriyle bir araya geldi

İHA

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş inşaat sektöründeki firma yöneticileri ile görüşerek sektörün sorun ve sıkıntılarını masaya yatırdı.

ATSO Başkanı Göktaş inşaat sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş inşaat sektöründeki firma yöneticileri ile görüşerek sektörün sorun ve sıkıntılarını masaya yatırdı.
Aksaray’da inşaat sektörü firmaları ile görüşen ATSO Başkanı Göktaş, firma yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunarak sektörün sorun ve sıkıntılarını değerlendirdi. ATSO Başkanı Göktaş, “İlimizin çok değerli inşaat firmalarını ve lojistik sektöründe başarılı çalışmalar gerçekleştiren firmalarımız ile görüştük. Şehrimiz organize sanayi bölgesinde yer alan büyük yatırımcıların lojistik işlemlerinin Aksaraylı firmalara verilmesi noktasındaki talepleri dile getirdiler. Bizlerde bu noktada en iyi çözümün Kooperatif kurulması olduğunu bunun için Lojistik firmalarının çalışma yapması durumunda destek vereceğimizi dile getirdik” dedi.
Sektör temsilcilerinin Aksaray’a ve sektöre yönelik olarak kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, şehre değer katacak marka şehri potansiyelini artacak girişimlerinin yapılmasını ve semt otoparklarının kurulması konusunda talepleri olduğunun altını çizen Başkan Göktaş, “Somuncu baba tanıtımının artırılması için somun ekmek üretiminin artırılarak pazarının geliştirilmesini ve her şeyden önemli tapu müdürlüğünün çarşıda Aksaray Belediyesi tarafından yapılan iş hanlarına getirilmemesi önerisinde bulunuldu. Aksaray merkezdeki yoğunluğun tapu ile iki kat artacağı belirtildi. Bu önerilerini not alarak yönetim kurulumuzla çalışmalar gerçekleştireceğimizi kendisine belirttik” diye konuştu.
Diğer bir firma yetkilisi ile yapılan görüşmelerde de tapu müdürlüğünün yerinin değiştirilmemesi, gurbetçi zamanında o bölgenin trafik yoğunluğunun kaldırılamayacağının söz konusu olduğuna değinin Başkan Göktaş, “Görüşmelerimizi, önerilerin tamamını not alarak gerekli çalışmaları yapacağız. Aksaray Belediyesinin de üyelerimizin taleplerini ve önerileri için elinden gelenin fazlasını yapacaklarına inanıyorum. 2020 yılının başından bugüne kadar hemen hemen her sektör temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Bu ziyaretlerimizde aldığımız tüm öneri talepleri ve sorunları yıl sonunda rapor ederek Aksaray’ın sorunları ve çözüm önerilerini paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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