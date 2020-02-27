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Köy muhtarları Vali Mantı ile çalışmaları değerlendirdi

İHA

Aksaray'da Köy Muhtarları Derneği Başkanı Emin Koçak ve köy muhtarları Vali Ali Mantı ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Köy muhtarları Vali Mantı ile çalışmaları değerlendirdi

Aksaray’da Köy Muhtarları Derneği Başkanı Emin Koçak ve köy muhtarları Vali Ali Mantı ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Köy Muhtarları Derneği Başkanı Emin Koçak, yönetim kurulu üyeleri ve köy muhtarları ile birlikte Aksaray Valisi Ali Mantı’yı makamında ziyaret etti. Köy muhtarlarının çalışmaları ve köylerde yaşanan sorun, sıkıntı ve çözüm önerileri hakkında Vali Mantı’ya bilgiler veren Başkan Koçak, köylerde muhtarlar ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmaların son derece verimli olarak devam ettiğini söyledi. Bazı bölgelerde bazı sıkıntı ve taleplerin olduğuna dikkat çeken Başkan Koçak, bu tür sorun ve taleplerinde kısa sürede çözülmesini ümit ettiklerini kaydetti.
Aksaray Valisi Ali Mantı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, köy muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulundu. Köy muhtarlarının önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken Vali Mantı, “Muhtarlarımız bizim köydeki vatandaşlarımız ile irtibatımızı sağlama noktasında iletişim kaynağımızdır. Muhtarlarımız köylerdeki eksiklikleri, çalışmaları ve vatandaşların taleplerini bizlere iletir ve bizlerde makul çerçevede o ihtiyaç ve taleplerini imkanlar çerçevesinde yerine getiririz. Köylerimizdeki çalışmaları bende yakından takip ediyorum. Çok şükür bugün baktığımızda köylerimiz artık eskisi gibi değil. Tüm köylerimiz yolundan çevre düzenlemesine kadar modernize edildi. Devletimiz büyük, Elhamdülillah çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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