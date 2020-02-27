En beğenilen paylaşımların sahiplerine hediyeleri verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

En beğenilen paylaşımların sahiplerine hediyeleri verildi

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yeni nesille önceki kuşak arasında pek çok belirgin fark bulunduğunu, iletişim biçiminin en dikkat çeken farklardan birisi olduğunu vurguladı.

En beğenilen paylaşımların sahiplerine hediyeleri verildi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yeni nesille önceki kuşak arasında pek çok belirgin fark bulunduğunu, iletişim biçiminin en dikkat çeken farklardan birisi olduğunu vurguladı.
Aksaray Üniversitesinde Güz dönemi final sınavları haftasında sosyal medya üzerinden “ASÜ’de Sınav Halleri” etiketiyle öğrencilerden paylaşımlar yapması istendi ve en beğenilen görsellere çeşitli hediyelerin verileceği belirtildi. Rektör Şahin, Kütüphanede düzenlenen törende, öğrencilere hediyelerini takdim etti. İletişim araçları ve bunları kullanma biçimleri bakımından yeni nesille önceki kuşak arasından belirgin farklar bulunduğunu ifade eden Şahin, “İnternetin olmadığı bir dünyayı yeni neslin hayal etmesi oldukça zor. İnternet, önemli ve inanılmaz bir imkan ama sadece zaman öldürme aracı olarak kullanıldığında bir girdap gibi insanı içine çekebiliyor. Dikkatli şekilde kullanmakta fayda var” dedi.
Hukuk ve ahlak çerçevesi içerisinde yapılan her çalışmayı doğru bulduklarını ve tüm çalışmaları bu eksende yürüttüklerini de söyleyen Rektör Şahin, “Dijital alem iz bırakılan ve kimlik hakkında da fikir veren bir alan. Bu nedenle sosyal medyadaki her işimizi bu gerçekliğe uygun biçimde icra etmemiz daha anlamlı olur. Biz de, sosyal medyadaki çalışmalarımızda buna özen gösteriyoruz” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz de, yapılan çalışmanın içeriğine dair bilgiler verdi. Öğrencilerle sosyal medyadaki etkileşimi daha da geliştirmek istediklerine dikkat çeken Prof. Deligöz, “Bu kapsamda güz dönemi final haftasında bir çalışma yaptık ve öğrencilerimizden ASÜ’deki sınav hallerine dair paylaşımlar yapmasını istedik. Çok güzel fotoğraflar, videolar geldi” dedi.
Açıklamaların ardından ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Sinan Şenyurt, Fatma Kodakgiller, Abdülselam Redhwan, Fatma Sultan Elibol, Yasemin Özbek, Ayberk Kaynak ve Mehti Karakuş isimli öğrencilere hediyelerini takdim etti ve öz çekim yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Belediyesinden Çölyak hastalarına gıda yardımı
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesinden Çölyak hastalarına gıda ...
Köy muhtarları Vali Mantı ile çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Köy muhtarları Vali Mantı ile çalışmaları ...
ATSO Başkanı Göktaş inşaat sektör temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Göktaş inşaat sektör temsilcileriyle bir ...
İl Başkanı Altınsoy: “28 Şubat’ı unutmadık, unutmayacağız”
YEREL HABERLER İl Başkanı Altınsoy: “28 Şubat’ı unutmadık, ...
Aksaray’da polisin operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Aksaray’da polisin operasyonunda uyuşturucu ve silah ...
Alevlere teslim olan dairedeki kuşu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan dairedeki kuşu itfaiye kurtardı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
200'e yakın suç kaydı olan hükümlü çatıda intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER 200'e yakın suç kaydı olan hükümlü çatıda intihar ...
Rahat tavırlı hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Rahat tavırlı hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı
Lösemi hastası Mert'in hayali 'Arka Sokaklar' oyuncularıyla tanışmak
YEREL HABERLER Lösemi hastası Mert'in hayali 'Arka Sokaklar' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X