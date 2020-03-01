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Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Aktürk: “Ata sporumuz güreş, ata mesleğimiz koyunculuk”

İHA

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da hayvancılık her geçen gün gelişiyor. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, koyunculuğun bir sevda olduğunu ve ata mesleği olduğunu söyledi.

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da hayvancılık her geçen gün gelişiyor. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, koyunculuğun bir sevda olduğunu ve ata mesleği olduğunu söyledi.
Aksaray’da hayvancılığın değişerek geliştiğini ifade eden Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, “Bütün ilimizde yaklaşık 400 bin civarında anaç hayvanımız var. Bunun hepsi kuzuladı aşağı yukarı. Allah’ın izni ile çok ciddi bir hastalığa, yavru atığına, yavru ölümüne de bu sene rastlamadık. Üreticimiz artık bilinçli bir şekilde yapıyor bu işi. Hayvan fiyatları da oldukça iyi, üreticimiz memnun. Tüketicimiz de inşallah koyun, kuzu etini tercih etmeye başladı. Pazar sıkıntımız ortadan kalktı. Zaten biz millet olarak Orta Asya’nın dağlarından, yaylalarından Anadolu’nun düzlüklerine koyunlarla geldik. Bu bizim ata mesleğimiz. Ata sporumuz güreş, ata mesleğimiz koyunculuk, çobanlık. Severek, isteyerek yapıyoruz. Hiç kimse bu işi emin olun para kazanmak için yapmıyor. Zamanında çok para da kazanmadık. Zarar ettiğimiz dönemler de oldu ama bu sevdadan, bu aşktan biz vazgeçmedik. Hükümetimiz, bakanlığımız elinden geldiği kadar bize destek veriyor. Çoban desteği, koyun kuzu desteği, damızlık desteği, çeşitli destekler veriyor. Sübvansiyonlu kredilerle işletmelerin büyütülmesine çok ciddi anlamda destek sağlıyorlar. Ahır, ağıl yapımına destek veriyorlar. İnşallah daha fazla destekleme de talep ediyoruz ama biz bu işi destekleme almak için de yapmıyoruz. Destekleme de bu işin bir parçası ama pazar sorunumuz ortadan kalktı. Biz bu işten para kazanıyoruz. Önemli olan birim hayvandan daha az masrafla daha çok ürünü, daha kaliteli, daha sağlıklı ürünü almak. Tüketicinin de alabileceği, tüketebileceği fiyatlara satmak istiyoruz. Biz severek yapıyoruz, bu iş bizim sevdamız. İnadına üretmeye devam ediyoruz” dedi.

“Yerli ve milli üretici desteklenirse paramız da içeride kalır”
Aktürk, “Biz herkesten yerli ve milli üreticiyi, üretimi desteklemesini istiyoruz. İthale hayır diyoruz. İnşallah bakanımız açıkladı. İthalatı artık yapmayacaklarını ifade etti. Yerli ve milli üretici desteklenirse paramızda içeride kalır. Dolarlarımız, eurolarımız da burada kalır. Üretici desteklensin daha çok üretecektir. Bu ülkenin et ve süt ihtiyacını biz karşılamaya talibiz. Anadolu bir koyunculuk coğrafyasıdır. Daha az masrafla koyun kuzu üretmek mümkündür. Meraların işgallerden kurtarılması, ıslah edilmesi ve küçükbaş hayvancılığın, büyükbaş hayvancılığın emrine sunulması çok önemlidir. O zaman maliyetler düşer. Daha ucuza üretiriz, daha ucuza satarız, herkes tüketir. Biz bu ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılamaya talibiz” şeklinde konuştu.
Üretici Ahmet Erkek ise, “Herkesten Allah razı olsun. Devletimizden, başkanımızdan. Yani bizlere verilen destekler biraz daha iyi olsa, biraz yetersiz kalıyor ama biraz daha olsa daha iyi olacak. Biz üretmeye devam edeceğiz. Yani ithal gelmediği zaman daha iyi olacak. Her şey daha güzel olmaya inşallah devam edecek böyle olursa” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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