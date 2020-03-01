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Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Alanyurt köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan D. (44) yönetimindeki 68 KU 832 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak için yavaşlayan Musa S. (60) idaresindeki 68 EA 839 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Musa S. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Nafiye S. (56) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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