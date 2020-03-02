AFAD teçhizatlarını sergiledi

Aksaray İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü 17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla kurumun kullandığı araç gereçlerin tanıtımı için sergi açtı.

AFAD’ın deprem, sel, çığ ve heyelan gibi afetlerin yanı sıra toplumsal olaylarda da rol aldığının bilinci için 15 Temmuz Milli İrade Meydanında açılan sergiyi Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ziyaretçilere AFAD’ın olaylardaki etkin rolleri ve araç gereçlerin kullanımları hakkında bilgi verildi. Toplumun afetlere ve AFAD’a karşı bilinçlendirilmesi açısından açılan sergide, su altısu üstü, enkaz, kuyu kurtarma, KBNR, dağ arama ve sel baskınına yönelik tüm malzemeler tanıtıldı.

Açılan sergi hakkında bilgi veren AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, “17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla burada bir sergi açtık. Genellikle aramakurtarma malzemelerimiz ve lojistik destek malzemelerimizi buraya getirdik. Aramakurtarmanın her alanında kullandığımız, yani su altısu üstü, enkaz, kuyu kurtarma, KBNR, dağ arama ve sel baskınına yönelik tüm malzemelerimizi buraya getirdik. Burada hem araçlarımızı, hem malzemelerimizi teşhir ediyoruz. Buradaki amacımız herhangi bir afet olduğunda veya acil durumda bizim kanunlarca verilmiş görevlerimizi yapmamızda yardımcı olan araç gereçlerimizi burada sergiliyoruz ve vatandaşlarımızı AFAD’a karşı bilinçlendiriyoruz. Bu hususta AFAD’ın tanınmasını artırıyoruz. Vatandaşlarımızın olaylarda ulaşabileceği bir kurumun olduğunu bilinçaltına yer ediyoruz” diye konuştu.

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