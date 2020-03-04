Park halindeki otomobil alev alev yandı

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Aksaray'da park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevler içinde kaldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5252. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çakmak'a ait 68 EH 721 plakalı otomobil, park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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