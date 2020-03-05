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Çaldıkları televizyonu taşıma anları kamerada

DHA

Çaldıkları televizyonu taşıma anları kamerada


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da bir evden televizyon çalan 3 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları televizyonu taşıma anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki bir apartmanın önüne 2 Mart Pazartesi günü gelen kimliği belirsiz 2 kişi, dairelerin kapı zillerini tek tek çaldı. Birinci kattaki dairede kimsenin olmadığını anlayınca da şüphelilerden biri, içeri girdi.  Şüpheli evden aldığı televizyonu, balkondan, kendisini bekleyen arkadaşına verdi. İkili daha sonra kendilerini bekleyen üçüncü arkadaşlarıyla kaçtı.
Eve geldiğinde hırsızlığı fark eden ev sahibi, polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 2 kişinin çaldıkları televizyonu taşırken görüntülerine rastladı. Görüntüler sayesinde kimlikleri tespit edilen Ömer Y. (17), Kenan Ç. (19) ve İsa Y. (22) dün yakalandı.
Daha önceden de 3 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-03-05 15:46:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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