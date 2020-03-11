Rektör Şahin: “Teori ve pratik çok önemli bir fırsat”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, teori ve pratiği bir arada sunan Ortak Eğitim Programının hem öğrenciler, hem de işverenler açısından çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

ASÜ Yönetici Adayları Topluluğu ve ASÜ İşletme Topluluğunun birlikte organize ettiği “Kariyer Günleri” etkinliğinin ikincisinde konuşan Rektör Şahin, Ortak Eğitim Programında ASÜ’nün bir marka haline geldiğini vurguladı. Kısa zaman önce Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İnsan Kaynakları Ofisi’nin kurulduğunu, bu birimin, Türkiye’nin insan kaynakları portföyünü çıkarmak ve mezunlarla işverenler arasında bir köprü kurmak amacıyla çalışmalar yaptığını anımsatan Şahin, ASÜ’de gerçekleştirilen Ortak Eğitim Programının da aynı amaçla işlediğini belirtti. Üniversitelerin, doğası gereği mezun verdiğini, ancak tek hedefin mezun vermek olmadığını ileten Prof. Şahin, “Mezunların ne kadarı iş bulabiliyor, ne iş yapıyor, ne kadar sürede iş bulabiliyor, girdiği iş mezuniyet alanı ile alakalı mı, ne kadar kazanıyor? Bunlar gibi soruların cevaplarını bilmek, yapılan çalışmaların verimini anlamak ve yönünü belirlemek açısından çok değerli” dedi. Ortak Eğitim Programı ile bu soruların cevaplarını net olarak görebildiklerine dikkat çeken ASÜ Rektörü Şahin, “İlk yılımızda 135 öğrenci Ortak Eğitim Programına devam etti ve bu öğrencilerin 96’sı sene sonunda, çalıştığı firmada işe başladı. Bu durum hem öğrenci, hem de işveren açısından çok önemli. Öğrenci için iş bulma, işveren için de performansına şahit olduğu personeli seçebilme fırsatı vermektedir. Mühendislik Fakültesi ile başladığımız çalışmayı, okul ve bölüm bazında yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz” dedi.

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