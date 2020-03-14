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Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (2)

DHA

Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı (2)


AYNI OTOBÜSE TEKRAR BİNDİRMİŞLER
Aksaray'da yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada yaralanan 44 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Yolculardan Yakup Menteş, İstanbul Esenler Otogarı'ndan çıktıklarında trafik polislerinin otobüsün lastik basıncının düşük olması nedeniyle gidişine izin vermediğini ileri sürdü. Menteş, "İstanbul'dan Adıyaman'a gidiyordum. İstanbul Esenler Otogarından çıkarken trafik polisleri otobüsün lastik basıncını ölçtü ve otobüsünün gidişine izin vermedi. Firma, yolcuları bir servise bindirerek otogar dışında bir köprünün altına getirdi. Burada bizi yine aynı otobüse bindirdiler. Ben arka tarafta oturuyordum. Diğer yolcular şoförün uyuduğunu söylediler" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş
2020-03-14 08:15:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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