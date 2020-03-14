Aksaray'da bir yolcu otobüsü tıra çarptı: 44 yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 44 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Adana karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Adana’ya giden Mehmet İ. (54) idaresindeki 02 BK 056 plakalı yolcu otobüsü, Halil A. (49) yönetimindeki 60 TM 100 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs şarampole düşerken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada, otobüsteki 42 yolcu ile otobüs firmasından 2 kişi olmak üzere 44 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



“Onay verilmeyen bir araca bindirildik”

Yaralı yolculardan Yakup Menteş, İstanbul Esenler Otogarından çıktığı sırada trafik polislerinin lastik kontrolü yaptığını ve otobüsün gidişine izin vermediğini kaydetti. Bunun üzerine yolcuların başka bir servis ile otogarın dışına çıkardıklarını ifade eden Menteş, "Esenler Otogarından çıkış yaparken trafik ekipleri lastiklerin iyi olmadığını söyledi. Trafik bizi çıkışa bırakmadılar. Bunlar bizi farklı arabalara bindirdiler. Kendileri de boş otobüsle otogardan çıktılar. Biz de orada tekrardan onay verilmeyen bir araca bindirildik. Bu şekilde Aksaray’a doğru geldiğimizde ben orta tarafta oturuyordum, net görmedim fakat uyanıktım. Petrolden bir kamyonun çıktığını söylediler. Sol taraf refüjden karşıdaki boş bir tarlaya şoför gidiyordu. Şoförün uyuduğunu söylüyorlardı. Şoför yaşlıydı zaten. Durumu kritik bir yaralımız var. İnşallah bir şey olmaz. Biz de hafif yaralarımız var, dikişlerimiz atıldı. Allah razı olsun hastanemizden. Doktorlarımız ve çalışanlarımız ilgileniyorlar” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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