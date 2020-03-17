Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Konya karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Celal M. (26) idaresindeki 42 UB 469 plakalı otomobil, Bozcamahmut mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan İsa M. (55), Nurtaç M. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.